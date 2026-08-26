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Журнал «Профиль»

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Италия поставит Украине ракеты Aster 30 и компоненты для систем SAMP/T – La Repubblica

Италия поставит Украине ракеты Aster 30 и компоненты для систем SAMP/T – La Repubblica

Рим также планирует передать Киеву радар Kronos, пишет в среду, 26 августа 2026 года, газета. По информации La Repubblica, итальянская сторона рассчитывает оформить новый пакет помощи общей стоимостью около €3 млрд к октябрю.

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