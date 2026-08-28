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Возможность прохождения практики для молодёжи в правительстве Орловской области

В Орловской области открыта возможность для молодёжи пройти практику в правительстве региона. Новый раздел на официальном ресурсе представляет собой путеводитель, который помогает ориентироваться в процессе начала карьеры в органах власти.

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