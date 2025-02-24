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Царьград

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ЕС обсуждает гарантии безопасности для Украины, но войска пока не планирует

ЕС обсуждает гарантии безопасности для Украины, но войска пока не планирует

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