«Зимняя паника»: запасы газа в ЕС находятся на самом низком уровне за 13 лет

Европа вступает в холодные месяцы с запасами газа, находящимися самом низком уровне за 13 лет, что вызвало «зимнюю панику» среди энерготрейдеров, сообщает REX 29 августа.
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