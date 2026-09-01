Читинский лицей заменил буквы классов на «М», «Н» и «У»

В Чите лицей № 28 «Вектор успеха» имени Героев России Волосковых, расположенный в микрорайоне Хороший, отказался от привычной буквенной маркировки классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Госдумы п...
- Силы мира Тыграя:...
- Госдума: с 2026 г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым