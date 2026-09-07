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Экс-гендиректор "Формулы-1" Экклстоун был задержан за незаконный провоз оружия

Экс-гендиректор "Формулы-1" Экклстоун был задержан за незаконный провоз оружия

95-летнего бывшего генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна задержали после приземления на аэродроме Тирес в португальском Кашкайше в ходе плановой полицейской операции.

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