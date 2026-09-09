🧪 Редакция журнала “Фокус внимания” приглашает экспертов для подготовки серии статей про ошибки в жизни, бизнесе, работе, отношениях, семье и других сферах.
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