«Ни один бы тренер ничего не сделал. Команда перестала существовать». Яровинский о вылете «Рубина» Слуцкого из РПЛ

Бывший спортивный директор ЦСКА, а ныне помощник Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» Олег Яровинский в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал об уходе из «Рубина» и вылете команды из РПЛ.