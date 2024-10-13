Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ФАШИСТСКИЕ  УБЛЮДКИ ...!!!ВСУ вывезли всю с...
  • Юрий Зубрин
    В своём репертуаре ...С Донбасса тащили ,везли что под руку попадет и здесь тоже самое .Правильно говорят про горбато...ВСУ вывезли всю с...
  • Александр Ляшенко
    Вы кому претензию высказали?Участие корейских...

Неожиданный ответ: на концерте в Белграде спросил, зрителей из Сербии, а сколько из России (ВИДЕО)

Неожиданный ответ: на концерте в Белграде спросил, зрителей из Сербии, а сколько из России (ВИДЕО)

Американский актер, певец и солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время концерта в Белграде обнаружил, что русских среди зрителей больше, чем сербов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иваныч
Пусть 30 Seconds to Mars едут, хорошим людям в РФ всегда рады!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх