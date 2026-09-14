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Татар-информ

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Правительство РФ до конца года ограничило экспорт серной кислоты

Правительство РФ до конца года ограничило экспорт серной кислоты

Правительство РФ до конца текущего, 2026 года ввело эмбарго на экспорт из России серной кислоты. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

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