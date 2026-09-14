Правительство РФ до конца года ограничило экспорт серной кислоты

Правительство РФ до конца текущего, 2026 года ввело эмбарго на экспорт из России серной кислоты. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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