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Зятя откровенно послали из своей квартиры, а теперь плачут: «Почему они любимую внучку нам не дают?»

Зятя откровенно послали из своей квартиры, а теперь плачут: «Почему они любимую внучку нам не дают?»

Зятя откровенно послали из своей квартиры, а теперь плачут: «Почему они любимую внучку нам не дают?» 58 — Если честно, с дочерью мне всегда было нелегко, она упрямая, взбалмошная, неуживчивая, – рассказывает пятидесятивосьмилетняя Полина Викторовна.

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