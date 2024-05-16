Первая гибридная война. События ускоряются

События ускоряются. Путин прибыл в Китай с новым правительством, а российская армия отражает массированный удар врага по Крыму к годовщине открытия Крымского моста и ведёт наступление под Харьковом и Запорожье.
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