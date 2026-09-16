Сергей Игошин рассказал, что способно вызвать проверку банка

Сергей Игошин из «Свой Банк» рассказал, что большое число незнакомых транзакций или изменение обычного поведения клиента могут вызвать проверку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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