Журналистка Ксения Собчак выложила фото в рваных колготках

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала новый образ. Она выложила фото в Instagram. На фотографиях 42-летняя Ксения Собчак предстала в черном облегающем топе с декольте, который сочетала с красной кожаной юбкой-макси и кардиганом с овцами.