Врач рассказал, сколько арбуза или дыни можно съедать в день

Эти продукты приносят пользу организму Средняя порция арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет 400-600 граммов, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы.
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