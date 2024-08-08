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Врач рассказал, сколько арбуза или дыни можно съедать в день

Врач рассказал, сколько арбуза или дыни можно съедать в день

Эти продукты приносят пользу организму Средняя порция арбуза или дыни, которую можно съесть за раз, составляет 400-600 граммов, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы.

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