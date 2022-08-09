«Главный украинский клоун»: в России отреагировали на призыв Зеленского к странам Запада закрыть границы для граждан РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего Западу призвать к ответственности за спецоперацию в поддержку Донбассу всё население России, схожи с идеями, которые пытался реализовать Адольф Гитлер, указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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