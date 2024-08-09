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В Роспотребнадзоре рассказали о постоянном мониторинге лихорадки Западного Нила

В Роспотребнадзоре рассказали о постоянном мониторинге лихорадки Западного Нила

Начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова в пятницу, 9 августа, рассказала «Известиям», что ведомство на постоянной основе ведет тщательный мониторинг лихорадки Западного Нила.

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