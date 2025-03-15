Режиссер “Района #9” работает над “Звездным десантом”, который вернется к ор...

Режиссер “Района #9” работает над “Звездным десантом”, который вернется к оригинальному роману 1959 годаColumbia Pictures пригласила режиссера “Района # 9” Нилла Бломкампа написать и поставить новую экранизацию “Звездного десанта”.
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