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Режиссер “Района #9” работает над “Звездным десантом”, который вернется к ор...

Режиссер “Района #9” работает над “Звездным десантом”, который вернется к ор...

Режиссер “Района #9” работает над “Звездным десантом”, который вернется к оригинальному роману 1959 годаColumbia Pictures пригласила режиссера “Района # 9” Нилла Бломкампа написать и поставить новую экранизацию “Звездного десанта”.

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