Ямальцы и жители Волновахи отправятся на молодежный форум УТРО-2025

С 24 по 29 сентября в Тюмени пройдет молодежный форум "УТРО-2025", в котором примут участие более тысячи молодых людей из шести регионов Уральского федерального округа и Волновахского муниципального округа.
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