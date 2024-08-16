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Пять стильных образов для мамы на 1 сентября

Пять стильных образов для мамы на 1 сентября

Фото: Соцсети Первый день сентября — это не только начало нового учебного года для детей, но и возможность для мам выглядеть элегантно и стильно (да, вообразите себе, иногда мамы хотят «выйти в люди», даже если они сидят в глубоком декрете с младшими детьми, например).

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