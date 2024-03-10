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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко с 2+1 стал 3-й звездой дня в НХЛ, Маршессо с хет-триком – 2-й, Рэддиш с 5 передачами – 1-й

Лига подвела итоги игрового дня. Третья звезда – форвард «Флориды» Владимир Тарасенко с 3 (2+1) очками в игре против «Калгари» (5:1).

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