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Синнер досрочно завершил тренировку в Монте-Карло, сказав: «Хватит, я больше не могу» (Corriere della Sera)

Первая ракетка мира Янник Синнер несколько дней назад досрочно завершил в Монте-Карло тренировку со спарринг-партнерами из академии Пьятти.

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