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Один предмет может «вытянуть» весь интерьер: что такое якорь и почему на нем не стоит экономить

Один предмет может «вытянуть» весь интерьер: что такое якорь и почему на нем не стоит экономить

Один удачно подобранный элемент определяет характер всей комнаты. Дизайнеры называют его «якорем». Это первое, что привлекает внимание и задает тон.

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