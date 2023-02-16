Поражены объекты во Львовской и Кировоградской областях, глава офиса Зеленского заявил об использовании ВС РФ «фальш-целей»

Нашла подтверждение информация о ночном ударе по одному из объектов противника на западе Украины. По словам ставленника киевского режима во Львовской области Максим Козицкий, «в результате удара серьёзно пострадал объект критической инфраструктуры».
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