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Убийца из банды Федоровича погиб на спецоперации

Убийца из банды Федоровича погиб на спецоперации

В зоне специальной военной операции погиб Егор Дровников из Каменска-Уральского. В начале СВО Дровников заключил контракт с ЧВК «Вагнер», был награжден двумя крестами ЧВК «Вагнер», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

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