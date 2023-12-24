ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ В истории без труда можно найти ответы на все вопросы. Ширма "технологий" и "производства", поставки углеводородов и финансовые потоки прикрывает кое-что более важное.
Большой куш! Сражение за самый лакомый кусок началось?
Комментарии
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Людмила Свириденко
Судя по отсутствию проверки статьи на ошибки, журналистов действительно нет. Хотя, МГУ ежегодно их выпускает исправно.
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11 час.
Александр Каблучко
Это не только во СМИ. Меня занесло на работу в одну контору федерального уровня созданную в этом году. За полгода "продуктивной" у них не было даже регистрации входящих-исходящих, про остальные премудрости просто молчу. При этом на обустройство этой конторы только в пределах одной области затрачены миллионы. Как заверило меня, самый главный показатель работы 2-3 поста на сайте. Меня хватило на 10 дней
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11 час.
SM
Sergey Mosyagin
Наши СМИ, это "что-то", начиная с заголовков, и т. д.
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9 час.
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