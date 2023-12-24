Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Блеяние козла в огороде.«Не тряпка какая-...
  • леонид рыбаков
    Пока англичан не накажут или хотя бы конкретно не предупредят запуском посейдона ( смоет пол англии экологичное оружи...«У ‎НАТО‏ ‎есть ‎...
  • валерий двойнишников
    Ты меня ждешь? Зря! Ты тупая котлетная фея....Нержавеющий Стали...

Большой куш! Сражение за самый лакомый кусок началось?

Большой куш! Сражение за самый лакомый кусок началось?

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ В истории без труда можно найти ответы на все вопросы. Ширма "технологий" и "производства", поставки углеводородов и финансовые потоки прикрывает кое-что более важное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Свириденко
Судя по отсутствию проверки статьи на ошибки, журналистов действительно нет. Хотя, МГУ ежегодно их выпускает исправно.
Ответить
11 час.
Александр Каблучко
Это не только во СМИ. Меня занесло на работу в одну контору федерального уровня созданную в этом году. За полгода &quot;продуктивной&quot; у них не было даже регистрации входящих-исходящих, про остальные премудрости просто молчу. При этом на обустройство этой конторы  только в пределах одной области затрачены миллионы. Как заверило меня, самый главный показатель работы 2-3 поста на сайте. Меня хватило на 10 дней
Ответить
11 час.
SM
Sergey Mosyagin
Наши СМИ, это &quot;что-то&quot;, начиная с заголовков, и т. д.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх