Большой куш! Сражение за самый лакомый кусок началось?

Александр Каблучко

Это не только во СМИ. Меня занесло на работу в одну контору федерального уровня созданную в этом году. За полгода "продуктивной" у них не было даже регистрации входящих-исходящих, про остальные премудрости просто молчу. При этом на обустройство этой конторы только в пределах одной области затрачены миллионы. Как заверило меня, самый главный показатель работы 2-3 поста на сайте. Меня хватило на 10 дней