Узнала, как нас дурачат производители порошка и горе-эксперты. 7 мифов из-за которых мы переплачиваем

Казалось, стиральные машины-автомат и вместе с ними порошки так плотно вошли в нашу жизнь, что уже давно пора знать про них ВСЁ! Да вот только с каждым годом заблуждений на эту тему становится все больше.
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