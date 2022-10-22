Наш потерянный мир

34 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Мерзавец он, этот нацистский внучок Олаф... Врёт подонок на голубом глазу, кто, как не он голосовал за санкции против...Шольц назвал непр...
  • ШКИПЕР
    Надо и уже давно надо ,ВС РФ перекрыть все пути поставок всей этой хрени укронацистам ! Что ГШ МО РФ ждет ?«Счёт идёт на дни...
  • федор
    Это образование злыдней и попрошаек не должно существовать. А была ведь процветающая УССР!Украинские власти...

Bloomberg пояснил, для чего США стремятся увеличить нефтяной «ценовой потолок» для России

Bloomberg пояснил, для чего США стремятся увеличить нефтяной «ценовой потолок» для России

Руководство США искало цену российской нефти или ее диапазон, который был бы достаточно высокий, чтобы покрыть производственные издержки и стимулировать продолжение производства, и, одновременно, ограничивать доход Москвы от экспорта углеводородов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх