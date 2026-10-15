Глава администрации Рязани Борис Ясинский назвал локации, где запланирована уборка 17 октября. Это, в частности, зелёные зоны в районе Горбатого моста, автотранспортного техникума, около церкви в посёлке Строитель, на Стройкова, Пушкина, Дзержинского, улице Порядок в Солотче и т.