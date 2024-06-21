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  • Андрей Шишинов
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Страшная массированная атака дронов на Кубань: не все сбили, есть погибший и раненые

Страшная массированная атака дронов на Кубань: не все сбили, есть погибший и раненые

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области».

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