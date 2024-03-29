ЕСПЧ принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иски крымских музеев по скифскому золоту. По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, Европейский суд принял иски, которые составили российские юристы.
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