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Баланс в воспитании ребенка: что разрешать, а что запрещать

Баланс в воспитании ребенка: что разрешать, а что запрещать

В этой статье я расскажу о методиках и лайфхаках для родителей детей до девяти лет. Подростковый возраст с девяти до 18 лет — тема для отдельного материала.

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