СКА объявил о назначении наставника Андрея Разина на пост главного тренера петербургской команды. «Хоккейный клуб СКА сообщает, что новым главным тренером команды назначен Андрей Владимирович Разин.
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