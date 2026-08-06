Под ударами украинских дронов Wildberries отступает в Казахстан. Рискнет ли СБУ устроить там засады? Планы размещения складов в соседней республике маркетплейс вынашивал давно, но атаки ВСУ заставили поторопиться Евгений Берсенев Фото: Ilya Moskovets / Credit: Global Look Press Материал комментируют: Алексей Кричевский Елена Соловьева Пострадавшая от ударов украинских беспилотников компания Wildberries потихоньку перебирается в Казахстан — там уже идет возведение складских помещений общей площадью порядка 260 тыс.