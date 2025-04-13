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Российские военные рассказали об уничтожении подземных опорпунктов ВСУ в Волчанске

Российские военные рассказали об уничтожении подземных опорпунктов ВСУ в Волчанске

Бойцы 116-й бригады Росгвардии 13 апреля рассказали «Известиям» о том, как они срывают ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, а также об уничтожении подземных опорпунктов противника.

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