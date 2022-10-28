В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки вождения колесной техники

В ходе занятий водители выполняют маневрирование на скоростных участках автодрома, осуществляют прохождение маршрутов в составе колонны на максимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности.
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