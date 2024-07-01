По пункту управления ВСУ в Нью-Йорке. Уничтожено до 60 украинских бойцов! Вооруженные силы России нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации Вооруженных сил Украины в населенном пункте Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР).
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