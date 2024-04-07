Курица с медом – 7 рецептов приготовления

В добрых старых сказках эта пернатая хохлушка дарит героям чудесные золотые яйца. Однако, когда на столе появляется приготовленная курица с медом, полученное от яства удовольствие несравненно приятнее любых волшебных даров.
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