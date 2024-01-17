Фигурист Мозалев: я родился в России и хочу представлять ее на соревнованиях

Российский фигурист Андрей Мозалев, который перешел в группу к Этери Тутбридзе, признался, что не планирует менять спортивное гражданство даже в том случае, если Россию не допустят до международных стартов в ближайшее время.
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