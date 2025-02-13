Заключённого архангельской колонии обвинили в экстремизме

Отбывающий наказание в исправительной колонии подозревается в пропаганде экстремистской организации.Следствие установило, что 42-летний житель Северодвинска, отбывающий наказание за грабёж в исправительной колонии № 1 в областном центре, публично, в присутствии других осужденных и сотрудников учреждения, использовал речевые клише и формы приветствий, которые практикуют представители экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России.