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«Путин решил закончить СВО»: расшифровано изменение ядерной доктрины

«Путин решил закончить СВО»: расшифровано изменение ядерной доктрины

Новость из разряда исторических: Кремль обновил политику в области ядерного сдерживания. Руководству России надоело чертить «красные линии» и пытаться всех недругов призывать к миру.

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Комментарии
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E
Ed
На сегодняшний момент все эти анонсированные изменения всего лишь бла-бла-бла с ведром красной краски в руках. Когда документ будет считаться принятым не сообщают, мол когда то в будущем.
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18 час.
Влад Владимиров
Президент России, надо заметить ,и  здесь сейчас же абсолютно прав. Все,кто  производит оружие, причиняющий РФ урон, должны тут тоже отвечать. А то пиндосы, поддерживающие даунов, совсем , блин потеряли страх... Пускай будут готовы, что и к  ним теперь  подобное тоже сможет прилетать.
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17 час.
МЕ
Михаил Е
Карандаши красные кончились. На фломастеры перешли. А Хохлостан как беспрепятственно снабжался, так и снабжается (недавняя &quot;баржА&quot; в Чёрном море - редкое исключение).
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15 час.

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