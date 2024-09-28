Новость из разряда исторических: Кремль обновил политику в области ядерного сдерживания. Руководству России надоело чертить «красные линии» и пытаться всех недругов призывать к миру.
«Путин решил закончить СВО»: расшифровано изменение ядерной доктрины
Комментарии
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E
Ed
На сегодняшний момент все эти анонсированные изменения всего лишь бла-бла-бла с ведром красной краски в руках. Когда документ будет считаться принятым не сообщают, мол когда то в будущем.
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18 час.
Влад Владимиров
Президент России, надо заметить ,и здесь сейчас же абсолютно прав. Все,кто производит оружие, причиняющий РФ урон, должны тут тоже отвечать. А то пиндосы, поддерживающие даунов, совсем , блин потеряли страх... Пускай будут готовы, что и к ним теперь подобное тоже сможет прилетать.
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17 час.
МЕ
Михаил Е
Карандаши красные кончились. На фломастеры перешли. А Хохлостан как беспрепятственно снабжался, так и снабжается (недавняя "баржА" в Чёрном море - редкое исключение).
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15 час.
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