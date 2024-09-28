«Путин решил закончить СВО»: расшифровано изменение ядерной доктрины

E Ed На сегодняшний момент все эти анонсированные изменения всего лишь бла-бла-бла с ведром красной краски в руках. Когда документ будет считаться принятым не сообщают, мол когда то в будущем.

Влад Владимиров Президент России, надо заметить ,и здесь сейчас же абсолютно прав. Все,кто производит оружие, причиняющий РФ урон, должны тут тоже отвечать. А то пиндосы, поддерживающие даунов, совсем , блин потеряли страх... Пускай будут готовы, что и к ним теперь подобное тоже сможет прилетать.