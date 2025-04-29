Крошечный сосед динозавров: В Гоби нашли остатки уникального древнего млекопитающего

Представьте себе: бескрайние, выжженные солнцем просторы пустыни Гоби. Миллионы лет назад здесь бродили гигантские динозавры, пейзаж был совсем другим, но уже тогда, под ногами титанов, кипела своя, незаметная на первый взгляд жизнь.