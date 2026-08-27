Автопоезд «Забота и здоровье» побывал в Захаровском округе

Сегодня, 27 августа, в село Большое Коровино прибыл социальный автопоезд «Забота и здоровье». Как сообщает издательство «Пресса», для удобства пациентов, большинство из которых пожилые люди, была организована централизованная доставка до амбулатории.
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