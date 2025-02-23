«Засуньте им в рот шланг!»: Каменск-Уральский потрясен, Мизулина негодует, Бастрыкин потребовал доклад

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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нина сафронова
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5 час.
Александр Шипилов
Надежда на нашего главного защитника Бастрыкина АИ. Только он быстро реагирует на «события»&quot; написанные в прессе, он главный защитник русского народа. Честь и хвала, Председателю Следственного комитета Бастрыкину А.И.&quot; Александр Иванович молодец наш мужик, всё делает быстро честно и по закону. Уже давно не меняет своих взглядов на события в России. Честь и хвала Бастрыкину. Он быстро отзывается на все свежие уголовные дела. Видно что он сам следит что происходит в государстве и ещё ему вовремя докладывают где и что случается. А вот Путину докладывают поздно и Путин не про всё знает что и где случается, а то бы президент быстро навёл порядок.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
А  что  делает  местный  прокурор  ?
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26 мин.
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