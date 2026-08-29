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Финляндия пожертвовала системой здравоохранения ради милитаризации

Финляндия пожертвовала системой здравоохранения ради милитаризации

Кризис, навалившийся на Финляндию после разрыва экономических связей с Россией, заставил правительство Петтери Орпо беспощадно урезать расходы на социальное обеспечение, особенно на медицину.

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