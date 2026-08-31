Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему гречку не ели в Европе, а в России она стала главной кашей

Гречневая каша для русского человека — это не просто еда. Это часть культурного кода, «матушка наша», как говаривали в старину .

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