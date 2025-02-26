В Калуге разбились на "встречке" Ford Focus и Hyundai Santa Fe

Во вторник в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, 25 февраля в 11 часов 18 минут в районе дома № 247 по улице Московской 44-летний водитель машины Ford Focus выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe.