В Калуге разбились на "встречке" Ford Focus и Hyundai Santa Fe

Во вторник в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, 25 февраля в 11 часов 18 минут в районе дома № 247 по улице Московской 44-летний водитель машины Ford Focus выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe.
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