Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге разбились на "встречке" Ford Focus и Hyundai Santa Fe

В Калуге разбились на "встречке" Ford Focus и Hyundai Santa Fe

Во вторник в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, 25 февраля в 11 часов 18 минут в районе дома № 247 по улице Московской 44-летний водитель машины Ford Focus выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх