Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал катастрофой продление Семака до 2030 года

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела в интервью Metaratings заявил, что решение руководства клуба о продлении контракта с Сергеем Семаком до 2030 года может обернуться плохими последствиями.
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