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62ИНФО | Новости Рязани

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Семь беспилотников уничтожено над регионом за день

Семь беспилотников уничтожено над регионом за день

Над Рязанской областью за день 2 сентября было сбито 7 беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Павел Малков.

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