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Север Пресс

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Родион Газманов выступит на Дне города в Муравленко

Родион Газманов выступит на Дне города в Муравленко

Главным музыкальным событием Дня города в Муравленко станет выступление певца Родиона Газманова. Концерт хедлайнера начнется 5 сентября в 20:00 в парке «Месторождения».

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